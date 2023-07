Nalaubu continues scoring spree in DPFL

Lautoka striker Sairusi Nalaubu continues to lead the show in the Digicel Fiji Premier League and after eleven rounds of competition.

The 25-year-old Police officer has scored a massive 15 goals for the Fiji FACT champions and looks on course to claim the Golden Boot again this season, having claimed top honors in the past couple of seasons .

Suva strikers Samuela Drudru and Rusiate Matarerega , Nadi’s Eshaan Kumar and Mosese Nabose of Tailevu Naitasiri are second on the chart with four goals each to their name.

Nadi’s Tuiba Batiratu, Tavua’s Ratu Dau, Lautoka’s Sakaraia Naisua and Aporosa Yada and Suva’s Alex Saniel have scored three goals each.

Players with two goals are Zainal Ali (Navua), Ratu Apenisa Anare (Ba), Nabil Begg (Ba), Amena Bolaitamana (Tavua), Sitiveni Cavuilagi (Lautoka), Etonia Dogalau (Ba), Rusiate Doidoi (Labasa), Joseph Elder (Navua), Setareki Hughes (Rewa), Bruce Hughes (Suva), Barrie Limoki (Nadi), Iowane Matanisiga (Rewa), Neemish Prasad (Rewa), Asivorosi Rabo (Rewa), Ashnil Raju (Labasa), Sailasa Ratu (Tavua), Jared Rongosulia (Navua), Zibraaz Sahib (Lautoka), Abbu Zahid (Rewa), Kalaveti Sivoi (Nadroga), Vuniuci Tikomaimereke (Nadi), Sikeli Tuiloma (Tailevu Naitasiri), Ratu Tulivou (Nadi), Ame Votoniu (Nadi), Ilaisa Vulimainavuso (Labasa), Christopher Wasasala (Labasa), Rohan Lal (Tailevu Naitasiri), Jone Naraba (Tailevu Naitasiri/Navua), Kavaia Rawaqa (Rewa/Suva).

Players with a goal to their name are Waisake Navunigasau (Suva), Alfred Ali (Navua), Faazil Faizul Ali (Ba), Filipe Baravilala (Suva), Prashant Chand (Tailevu Naitasiri), Joel Chand (Tavua), Ravnit Chand (Tavua), Simione Damuni (Navua), Junior Dekedeke (Lautoka), Sunny Deol (Navua), Suliano Doli (Navua), Lekima Gonerau (Labasa), Mohit Goundar (Tavua), Alvin Hou (Rewa), Samir Hussain (Nadroga), Patrick Joseph (Rewa), Atkin Kaua (Rewa), Altamish Khan (Tailevu Naitasiri), Christopher Kumar (Nadi),, Beniamino Lebatavatava (Nadroga), Epeli Leiroti (Lautoka), Samuela Nabenia (Rewa), Muni Shivam Naidu (Lautoka), Ratu Nalewadonu(Tavua), Romit Narayan (Nadroga), Rahul Naresh (Ba), Usman Omede (Lautoka), Vinal Prasad (Navua), Nilkash Prasad (Nadi), Leisari Qalica (Nadroga), Dave Radrigai (Suva), Patrick Ralulu (Nadi), Akeimi Ralulu (Labasa), Gulam Razool (Ba), Vishant Reddy (Nadi), Peniasi Rotidara (Suva), Sikeli Sagatoro (Tavua), Sakiusa Saqiri (Tavua), Niko Saukuru (Nadroga), Josaia Sela (Rewa), Isikeli Sevanaia (Nadroga), Shivam Shandil (Labasa), Nikesh Singh (Nadi), Junior Singh (Ba), Azariah Soromon (Suva), Marlon Tahioa (Suva), Suliano Tawanikoro (Ba), Tomasi Tuicakau (Nadroga), William Valentine (Nadi), Iosefo Verevou (Rewa), Saula Waqa (Lautoka), Tevita Waranaivalu (Rewa), Nikki Raj (Ba), Arami Manumanubai (Navua).

Own goal (1): Josua Raqamu (Tailevu Naitasiri), Waisake Navunigasau (Suva).

Meanwhile, 160 goals have been scored in the competition so far.