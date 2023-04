Nalaubu remains on top of scorers’ list

National and Lautoka striker Sairusi Nalaubu continues to maintain his lead in the golden boot race in Digicel Fiji Premier League after Round 4.

Nalaubu has scored 7 goals.

He was already leading with five goals and scored two more goals against Tavua in their 5-2 win on Sunday.

Players with two goals: Eshan Kumar (Nadi), Peniasi Rotidara (Suva), Kalaveti Sivoi (Nadroga), Setareki Hughes (Rewa), Nabil Beg (Ba) and Alex Saniel (Suva). Players with one goal: Mosese Nabose (Tailevu Naitasiri), Prashant Chand (Tailevu Naitasiri), Nischal Lal (Tailevu Naitasiri), Vuniuci Tikomaimerke (Nadi), Ame Votoniu (Nadi), Patrick Ralulu (Nadi), Niko Vere (Nadroga), Benaminio Lebatavatava (Nadroga), Gulam Razool (Ba), Suliano Tawanikoro (Ba), Atkin Kaua (Rewa), Alvin Hou (Rewa), Neemish Prasad (Rewa), Iowane Matanisiga (Rewa), Saula Waqa (Lautoka), Junior Dekedeke (Lautoka), Aporosa Yada (Lautoka), Zibraz Sahib (Lautoka), Muni Shivam Naidu (Lautoka), Zainal Ali (Navua), Jared Bently Rogosulia (Navua), Sunny Deol (Navua), Filipe Baravilala (Suva), Waisake Navunigasau (Suva), Samuela Drudru (Suva), Rusiate Matarerega (Suva), Bruce Hughes (Suva), Sailasa Ratu (Tavua), Ravishek Chand (Tavua) Pauliasi Nautikibau (Tavua), Amena Bolaitamana (Tavua), Ashneel Rau (Labasa), Shivam Shandil (Labasa).