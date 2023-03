Tavatavanawai returns for Highlanders clash

Barnstorming winger Timoci Tavatavanawai returns to the starting line-up this weekend as Moana Pasifika hosts Highlanders in Super Rugby Pacific round six.

Tavatavanawai was rested last weekend as Moana were hammered by the Hurricanes 59-0 at Mount Smart Stadium.

Tavatavanawai slots back in his preferred number 14 jersey with Tima Faiga’anuku rested.

Moana Pasifika and Highlanders kick-off at tomorrow at 6.05pm.

Moana Pasifika: Ezekiel Lindnemuth, Samiuela Moli, Suetena Asomua, Michael Curry, Samuel Slade, Miracle Faiilagi, Alamanda Motuga, Solomone Funaki (c), Ereatara Enari, Lincoln McClutchie, Neria Fomai, Danny Toala, Levi Aumua, Timoci Tavatavanawai, William Havili Reserves: Luteru Tolai, Abraham Pole, Joe ‘Apikotoa, Mike McKee, Jonah Mau’u Manu Paea, D’Angeolo Leuila, Fine Inisi

Highlanders: Ethan de Groot, Leni Apisai, Jermaine Ainsley, Pari Pari Parkinson, Will Tucker, Sean Withy, Billy Harmon (c), Hugh Renton, Aaron Smith, Mitch Hunt, Jonah Lowe, Thomas Umaga-Jensen, Feluli Paea, Sam Gilbert Reserves: Andrew Makalio, Daniel Lienert-Brown, Saula Ma’u, Max Hicks, Shannon Frizell, Folau Fakatava, Cam Millar, Marino Mikaele Tu’u