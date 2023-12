Drua dev reps named in Fiji U20 squad

Six Fijian Drua development players have been named in the Fiji Under 20 extended training squad for the 2024 season.

Fiji Rugby Union released the names of the Fiji Under 20 players today in the lead up to the Junior World Championship which will be played from 25 June to 20 July in Cape Town, South Africa.

The six Drua development players are Aisea Nawai, Philip Baselala, Isaiah Ravula, Sikeli Rabitu, Basiyalo Sikeli and Aisea Tuisese.

The Under 20s have also been reinvited to compete in the Bunnings Super Rugby Under 20s Competition that will be held from the 18 to 24 March in Taupo, New Zealand.

The squad also includes 26 overseas-based players from Australia, New Zealand and France, who have been featuring for their respective clubs in the domestic level competitions.

Fiji Under 20: Jonathan Cokomata, Nevile Amputch, Jone Toe, Naiteqe Irinabulou, Caleb Levaci, Sitiveni Tamani (Perth), Harold Rounds (Bay Of Plenty), Mataiasi Tuisireli, Jerry Vukinavanua, Eroni Sarasau, Imanueli Penijueli, Jovesa Oconnor, Sairusi Laqere, Filimoni Bulailai, Breyton Legge (Waikato), Etonia Vulaono, Josua Uluibau, Luke Nasau, Dan Seruvatu, Aisea Nawai, Philip Baselala, Isaiah Ravula, Sikeli Rabitu, Basiyalo Sikeli, Aisea Tuisese, Sylvster Tamaicakai, Iowane Vakadrigi, Moses Amstrong (Manawatu), Ratu Nemani Kurucake, IIiesa Erenavula, Nalani May, Sailosi Natuwawa, Tevita Batiweti, Josese Rayawa, Jope Kingdom, Malakai Masi, Solomoni Kunatauga, Timoci Gadai, Josua Tunabouwaqa, Jeniro Wakeham (Stade Francais), Seta Turagacoke (Stade Francais), Ratu Sireli Rokovailavo, Viliame Koyamaibole, Jese Masilagi, Ponipate Vasu, Asaeli Naivalu, Alipate Ratunagusu, Isimeli Tuiloma, Peni Tuiloma, Saimoni Qaranivalu, Sivorosi Raiyawa, Penisemani Nacika, Luke Jiujawa, Isoa Laulaba, Josua Gonewai, Inia Tudrau, Edwin Lal, Sakenasa Senivono, Abenizer Navula, Iowane Qalovi, Viliame Tuwai, Jokini Rayalu (Canterbury), Iowane Ratadai (Auck Grammar), Sam Chapman (Otago Boys), Thomas Setitaia (Wesley College), Sairusi Ravudi (Bay Of Plenty), Jonasa Saidrodro, Malelei Nasau, Pauliasi Koroibiau, Waisea Kaibau, Sakiusa Kama (Hamilton), Netava Saukuru, David Kama (Wesley College), Sulio Loka, Anare Tabakaucoro, Ponipate Tuberi, Anasa Tutu, Mikaele Vueti, Maikeli Tirikula, Fabiano Young, Tuiqamea, Pita Manamanaivalu (Waganui), Jake Fowler (Otago Boys), Sunia Ragede (Scared Heart), Sivaniolo Lumelume, Josefa Ubitau, Filimoni Mataitoga, Mosese Taramecegu, Victor Sigavou, Malakai Cama (Bay Of Plenty), Judah Draiva (Bay Of Plenty), Taniela Maisiri (Manawatu), Maloni Kunawave (Bay Of Plenty), Lemeki Masiwini, Charles Silikiboro, Avakuki Niusalele, Ben Naivalu, Semesa Caginivalu, Tevita Sovau, Mosese Nokelala, Saula Muriwaqa, JJ Sloane (Wesley College), Maretino Kaloudau (St Thomas, NZ), Timi Sauira (Tasman Mako).